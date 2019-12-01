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  4. «У Екатерины нос красный»: Марина Александрова поприветствовала первый день зимы

«У Екатерины нос красный»: Марина Александрова поприветствовала первый день зимы

, 17:17 | Светлана Александрова Фото 175

Актриса опубликовала в соцсетях «зимнее» фото, вызвав как комплименты, так и шутки пользователей.

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Фото, видео: Instagram @mar_alexandrova

Марина Александрова, известная публике по роли Екатерины Великой в сериале «Екатерина», в первый зимний день опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в меховой шапке и пушистом шарфе.

«Декабрь», — лаконично подписала фото актриса.

Instagram @mar_alexandrova

Поклонники в ответ стали поздравлять Александрову с наступлением зимы и при этом восхищаться красотой 37-летней артистки.

«С первым днем зимы!»

«Ваше Величество, вы не замерзли?»

«У Екатерины нос красный».

«Вот смотришь на человека… Обыкновенная Женщина, а на экране Императрица…»

«Влюбился и женился бы…» — комментируют фотографию подписчики.

Ранее 5-tv.ru сравнил два только что вышедших сериала о российской императрице Екатерине II — с Мариной Александровой и с Хелен Миррен в главной роли.

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