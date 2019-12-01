Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» запустил ракету «Калибр» из акватории Белого моря. В ходе очередного этапа заводских ходовых испытаний ракета поразила мишень, находящуюся на боевом поле Чижа в Архангельской области. О выполненной задаче сообщило издание «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Запись телеметрии полета осуществил экипаж самолета Ил-20 объединения ВВС и ПВО Северного флота. В акватории Белого моря в рамках испытаний корабль будет находиться еще несколько дней.

Фрегат «Адмирал Касатонов» — российский сторожевой корабль дальней морской зоны, построенный на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Судно выполняет широкий перечень задач, включая поражение надводных кораблей и десантных отрядов, а также поиск и уничтожение подводных лодок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» прошли в середине ноября в Арктике