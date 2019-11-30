Испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» впервые провели в Арктике

Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» прошли в середине ноября в Арктике. Пуск по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты, был выполнен с самолета-носителя МиГ-31К. Авиалайнер взлетел с аэродрома «Оленегорск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Как отметил один из представителей ОПК, ракета развила в воздухе скорость в десять Махов, что сопоставимо с 12 тысячами километров в час.

В Воздушно-космических силах России не стали по телефону комментировать данные, предоставленные собеседниками ТАСС.

«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и ракета. Сейчас авиакомплекс стоит на дежурстве в Южном военном округе. Впервые к несению опытно-боевого дежурства он приступил 1 декабря 2017 года после успешных испытаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт из США Алан Каммингс рассказал о новом виде российского оружия — гиперзвуковых ракетах.