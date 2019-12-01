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«Сказочная пара»: Жена внука Пугачевой опубликовала романтическую фотосессию с мужем

, 20:02 | Карина Бернтгольц Фото 501

На своей странице в Instagram Алена Краснова поделилась нежными кадрами с супругом.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Супруга внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова растрогала поклонников новым постом в Instagram. На своей странице в социальной сети 22-летняя Алена Краснова опубликовала несколько кадров с романтической фотосессии. На снимках модель позирует вместе со своим мужем.

28-летний музыкант нежно обнимает свою избранницу, страстно смотрит на нее и прижимает к себе. Девушка в ответ играет взглядом со своим возлюбленным и кокетничает, слегка отворачиваясь от него в сторону.

Фотосессия звездной пары впечатлила подписчиков. И Пресняков, и Краснова очень уверенно держались перед камерой и, по традиции, восхитили фанатов не только своей историей любви, отраженной на снимках, но и изысканными образами, подобранными специально для фотосессии.

alenaakrasnova Подтвержденный

Опубликованные кадры навеяли у подписчиков мысли о сказке.

«Сказочная пара!»

«Волшебно!»

«Самая красивая пара!»

«Невероятные!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники сравнили страстный поцелуй Красновой и Преснякова со сценой из фильма.

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