День Авдея Радетеля: Что можно и категорически нельзя делать 2 декабря

Православные христиане 2 декабря чтят память пророка Авдия-Радетеля который жил в конце X — начале IX века до нашей эры.

История праздника

Святой Авдий родился в селе Вифарам в X веке до нашей эры. Он был домоправителем у царя Израиля Ахава. С детства пророк старался вести праведный образ жизни и не поддаваться искушению. В то время как другие жили праздно, Авдий проповедовал веру и всячески помогал христианам, которые тогда подвергались гонению. Своих братьев по вере он укрывал в пещерах и навещал в темницах.

В период, когда большинство жителей Израиля начали поклоняться языческим божествам, Авдий втайне молился одному Богу. Он оставил царскую службу и вскоре научился предсказывать будущее. За советом к пророку обращались жители из разных уголков Земли.

Во время разгрома еврейского царствования пророк написал небольшую книгу, которая считается самым маленьким произведением библейской письменности. Авдий скончался в IX веке до нашей эры. Его похоронили в Самарии, где покоились останки его предков.

Что можно делать 2 декабря

День памяти пророка Авдия рекомендуется провести дома в кругу близких. Люди верили, что в этот день на улице находятся нечистые силы, поэтому старались без надобности не покидать свое жилище. Лучше всего на праздник заварить чай, зажечь свечи и поговорить по душам с родственниками.

Еще одна из важных традиций на православный праздник — заваривание особо напитка. 2 декабря верующие готовили отвар из трав, добавляли туда мед и верили, что такая смесь поможет им избавиться от болезней.

Также в День памяти пророка Авдия христиане старались запомнить все свои сны. Считалось, что они помогут помочь при планировании будущего, пишет ytro.news.

Что нельзя делать 2 декабря

2 декабря категорически запрещается ссориться, ругаться, спорить и обижаться на своих родных и близких. Вместо этого рекомендуется уладить давние конфликты и попросить прощения. Авдия называли покровителем домашнего хозяйства и благополучия, поэтому размолвки с близкими могли прогневать пророка.

В праздничный день строго запрещается выбрасывать со стола остатки. Всю пищу необходимо отдать нуждающимся или покормить животных.

Необходимо помнить, что покровитель домашнего очага не любит, когда между влюбленными случаются конфликты. Поэтому выяснение отношений стоит отложить на другой день.

Приметы

Если 2 декабря пошел снег, то зима будет холодной, а весна — поздней.

Если на небе не видно ни облачка, то стоит ждать морозов.

Если день выдался пасмурный, то скоро ожидается потепление.

Если ветер изменил направление, то погода скоро испортится.

Именинники

2 декабря именины празднуют Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей и Федор.

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