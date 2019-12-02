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Вокруг РФ создадут сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет

, 6:14 | Валентин Черников Видео 17

Новая система позволит заранее обнаруживать атаки с воздуха.

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Фото, видео: РИА Новости / Ульяна Соловьева

Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России, сообщает ТАСС. По данным Минобороны РФ, система позволит заранее отслеживать ракетные и авиационные атаки.

В новую систему войдут радиолокационные станции (РЛС) типа «Контейнер». Первый образец таких РЛС заступил на дежурство в Мордовии 1 декабря. Они способны отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в две тысячи километров от западных и южных границ страны. Следующая станция такого типа прикроет арктическое направление.

В России уже действует сплошное радиолокационное для предупреждения о нападении баллистических ракет. В систему входят РЛС типа «Воронеж».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские С-500 «Прометей» испытали в Сирии.

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