Российские С-500 «Прометей» испытали в Сирии

Новейшую российскую систему ПВО С-500 «Прометей» испытали в Сирии. Несмотря на некоторые проблемы, выявленные во время тестирования, испытания признаны успешными, недостатки удалось быстро устранить. Об этом сообщают в среду, 2 октября, «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны и ВПК.

Как пояснил изданию бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, прежде чем начать серийное производство вооружения, необходимо удостовериться в бесперебойной работе всех его компонентов. Чтобы выявить возможные недостатки и исправить их, испытания проводятся в жестких условиях.

«Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме — обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле», — сказал эксперт.

В свою очередь главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что С-500 оснащены пунктом боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), это мозг «Прометея», и новейшими радиолокационными системами, способными находить как ракеты и самолеты, так и небольшие беспилотники на любых высотах.

«Всевысотный обнаружитель помогает вовремя отследить цели. ПБУ — грамотно распределить их между средствами ПВО того или иного района. В частности, они могут задействовать в отражении атак другие комплексы. Например, доверить „Букам“ или „Панцирям“ уничтожение отдельных целей. По похожему принципу сейчас строится оборона военной базы Хмеймим в Сирии », - отметил Корнев.

Эксперт также подчеркнул, что если бы подобная система обороны была у Саудовской Аравии, она бы без труда отразила недавнюю атаку беспилотников на свои нефтяные объекты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские военные обозреватели назвали российские С-500 «Прометей» чудом. Они уверены, что комплекс способен перехватывать даже космические тела, и челябинский метеорит в 2013 году был успешно уничтожен в воздухе именно в ходе тестирования С-500.