Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

Страховка по вкладам россиян вырастет более, чем в семь раз. Законопроект об этом одобрило правительство. Согласно документу, новые правила коснутся особых обстоятельств. Например, если вкладчик получил крупную сумму, но не успел ее снять со счета до отзыва лицензии банка.

В этом случае страховые выплаты составят порядка десяти миллионов рублей вместо прежних полутора. Также повышенную страховку можно будет получить при продаже квартиры или земельного участка, получении наследства, соцвыплат и грантов в форме субсидий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут появиться вклады на первоначальный ипотечный взнос.