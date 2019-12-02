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Лолита в смелом боди показала, как похорошела после расставания с мужем

, 9:13 | Ниса Мурзанаева Видео 149

Фанаты певицы восхитились ее раскрепощенностью и идеальным декольте.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская после расставания с супругом Дмитрием Ивановым очень похорошела. Об этом заявили большинство подписчиков певицы после опубликованных ею кадров в Instagram. На видео раскрепощенная поп-дива предстала в откровенном черном боди с довольно смелым декольте.

Звезда показала зрителям, какими она пользуется средствами ухода за кожей и парфюмом.

«Протестировала туалетную воду, которую считала раньше только мужской. Приятный аромат — в нем есть два „с“: сила и секс», — поделилась исполнительница.

Поклонники Лолиты пришли в восторг от потрясающего внешнего вида 56-летнего кумира. Фанаты знаменитости, кажется, похвалили каждый сантиметр ее тела: грудь, волосы, бедра, идеальную кожу и все остальное. За сутки видео звезды в дерзком боди набрало один миллион просмотров.

«Шикарное тело без целлюлита и дряблости! Здоровая сочная кожа и грудь»;

«Лучше стала после расставания!»

«При муже были бабушкой, а разведясь снова секси-девушка»;

«Самая искренняя женщина без комплексов», — написали фолловеры.

Однако среди огромной аудитории подписчиков Лолиты было несколько злопыхателей. Наряд поп-дивы показался им чересчур откровенным, а поведение — вульгарным.

«Иди в церковь, там и исповедуйся, но зачем перед народом? А некоторые еще ее за это любят, а я считаю, что вульгарность. Наглость побеждает?!» — возмутился хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друзья Лолиты Милявской отмечают глобальные перемены в певице после расставания с мужем.

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