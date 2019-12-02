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  4. Трехлетняя девочка всю ночь простояла на морозе в Бурятии

Трехлетняя девочка всю ночь простояла на морозе в Бурятии

, 11:15 Эфирная новость 20

Ребенка на обочине забыл изрядно выпивший родственник.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

В Бурятии врачи спасают жизнь трехлетней девочки, которую оставили на улице в 15-градусный мороз. Ребенок простоял на обочине всю ночь. Лишь под утро ее обнаружил прохожий. С помощью санавиации девочку экстренно доставили в больницу. У нее диагностировали обморожение ног второй степени.

«При таких травмах были ощущения интенсивные, поэтому была применена антиболевая терапия, а также терапия для улучшения микроциркуляции сосудов», — рассказала о состоянии ребенка ответственный по взаимодействию со СМИ министерства здравоохранения Бурятии Туян Лыгденова.

Полиция начала проверку. Выяснилось, что родственник девочки будучи в состоянии алкогольного опьянения забыл ребенка на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать, бросившая грудничка на морозе в Подмосковье, объяснила свой поступок.

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