Мать, бросившая грудничка на морозе в Подмосковье, объяснила свой поступок

В Подмосковье допросили мать, бросившую новорожденную дочь на улице. Следственный комитет предъявил женщине обвинение по статье «Оставление в опасности».

Запись допроса была опубликована СК РФ. В кадре женщина объясняет, почему оставила грудного ребенка на морозе. По словам матери, ей было нужно съездить в Москву, а брать малышку с собой она не хотела.

Допрашиваемая призналась: к такому поступку ее никто не принуждал, решение она приняла самостоятельно. Задержанная рассказала, что сама одела дочь и вышла с ней на улицу. Примечательно, что женщина называет и точную дату жуткого инцидента: бросить своего ребенка на морозе она решила 24 ноября, в День матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новорожденную девочку нашли в кустах в городском округе Раменское в Подмосковье. Рядом с малышкой был обнаружен пакет с салфетками и памперсами.