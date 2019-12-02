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  4. «Как ты умудрился?»: Егор Крид показал подписчикам сломанный палец

«Как ты умудрился?»: Егор Крид показал подписчикам сломанный палец

, 11:38 | Василий Заика Фото 1 488

Рэпер посетовал, что получил «производственную» травму во время съемок очередного клипа.

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Фото, видео: Instagram @egorkreed

Рэпер Егор Крид в своем аккаунте в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил подписчикам о «производственной» травме, полученной время съемок очередного клипа.

«Съемки клипа „Love Is“ прошли на ура! Сломал палец», — написал исполнитель.

Instagram @egorkreed

На снимке 25-летний артист сидит на диване и демонстрирует пользователям левую кисть руки с наложенной на нее фиксирующей повязкой.

Фолловеры Егора Крида в комментариях оставили множество слов поддержки. При этом некоторые представители женской половины одиннадцатимиллионной «бригады» его фанатов отметили, что при любых обстоятельствах необходимо быть мужчиной и не жаловаться по мелочам.

«Будь мужиком, ничего больше себе не ломай и будь всегда сильным»

«Осторожнее надо»

«Бедненький… Поаккуратнее»

«А обязательно фоткаться со сломанным пальцем?»

«О, боже, все такие ми-ми-ми! Фу, аж противно! Сломал и сломал! Мужик — потерпит!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор временно отстранил нашедших сатанизм в песнях Егора Крида экспертов.

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