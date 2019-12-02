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Мария Погребняк пригрозила хейтерам скалкой

, 12:49 | Мия Субботина Фото 136

Супруга футболиста жестко ответила недоброжелателям на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @mariapoga_

Жена российского футболиста Павла Погребняка опубликовала фото на своей странице в Instagram в домашней обстановке. Мария сидит в розовой пижаме со скалкой в руке, готовясь раскатывать тесто для пельменей. Однако такой снимок она предпочла сопроводить совсем недружелюбной подписью.

«С радостью бы некоторых комментаторов познакомила поближе со своей скалкой! Ведь есть же ***, которые цепляются к моим детям из-за речи. p.s так вам для сведения, у детей английский — основной язык!» — написала звезда.

Instagram @mariapoga_

Яблоком раздора стало ранее опубликованное видео в Instagram-аккаунте жены футболиста. Некоторые подписчики заметили, что у младшего сына Алексея проблемы с речью. Однако поклонники встали на защиту матери трех детей и написали свои пожелания хейтерам в комментариях.

«На вашем месте я бы тоже таких людей познакомила со скалкой! Еще со сковородкой, половником и еще чем-нибудь!»;

«С речью у ребенка все хорошо, а вот некоторым взрослым голову надо подлечить!»;

«Такое ощущение, что для некоторых людей гадость написать — смысл жизни. Думаю, таких нужно просто игнорировать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк приманила фанатов алыми ботфортами.

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