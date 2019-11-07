Мария Погребняк приманила фанатов алыми ботфортами

Жена российского футболиста Павла Погребняка поиграла с цветом и воображением фанатов на новом фото в Instagram. Блогер выложила эротичное черно-белое фото, на котором словно в фильмах Эйзенштейна и Спилберга выделены красные элементы. Да простят поклонники великих режиссеров такое сравнение. Мария сидит на стуле посреди пустой комнаты. На ее губах алая помада, а на ногах ботфорты в такой же цветовой гамме.

Instagram @mariapoga_

При взгляде на образ Погребняк всплывают знакомые ассоциации. Черная борцовка, кожаные шорты и красные сапоги отсылают к киновоплощениям советских супер-женщин в западном кино. Казалось бы, Мария вернулась со съемок одного из фильмов бондианы времен Перестройки или экранизации комикса. Как бы там ни было, фолловерам такой имидж пришелся по вкусу.

«Фото — просто секс, потрясающе получилось!»

«Вы сексуальная девушка!»

«Ого, вот это шикарная фотография! Вы на ней бесподобны!»

«Отличный образ! Такая красота», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк в пиджаке на обнаженном теле подразнила хейтеров.