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Житель Подмосковья жестоко избил четырнадцатилетнюю дочь

, 15:09 | Василий Заика Видео 40

Пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства инцидента выясняет инспекция по делам несовершеннолетних.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff, O'Rourke, Skip, Anton Gyngazov, ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Александр Казаков

Житель Подмосковья жестоко избил четырнадцатилетнюю дочь. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из садовых товариществ в Наро-Фоминском районе.

Пострадавшая обратилась за помощью в детскую городскую поликлинику. Врачи диагностировали у девушки-подростка черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб мозга и другие повреждения.

Медики незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию. Девушку госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетняя девочка всю ночь простояла на морозе в Бурятии. Ребенка на обочине забыл изрядно выпивший родственник.

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