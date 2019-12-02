Житель Подмосковья жестоко избил четырнадцатилетнюю дочь. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из садовых товариществ в Наро-Фоминском районе.

Пострадавшая обратилась за помощью в детскую городскую поликлинику. Врачи диагностировали у девушки-подростка черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб мозга и другие повреждения.

Медики незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию. Девушку госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетняя девочка всю ночь простояла на морозе в Бурятии. Ребенка на обочине забыл изрядно выпивший родственник.