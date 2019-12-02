Молодежная научная школа открылась в «Курчатовском институте»

В НИЦ «Курчатовский институт» сегодня открылась молодежная научная школа. Участвуют аспиранты, студенты, а также старшеклассники из России и СНГ. У них есть возможность представить собственные научные результаты в области естественных наук, а кроме того — послушать лекции ведущих ученых.

«Сегодня нужны только творческие люди, созидатели. Вот это важнейшая вещь. Вы должны видеть: вот у нас появился лидер — думающий, глубокий — и мы сразу, экономически еще не будучи сильными, стали величайшей страной мира снова. Потому что есть идея, мысль. Это касается всего. Вот наука — мы с вами сидим, я вам могу сказать: наши коллеги из Германии, из Франции сейчас приезжают и говорят — вот у нас есть деньги, нам дали деньги на модернизацию, скажите, что делать. Идеи нет. Вот о чем идет речь. И вы должны понимать, что мир находится, не просто находится, — на грани глубинных изменений», — обратился к участникам президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Для участников школы организованы экскурсии. Они смогут посетить лаборатории НИЦ «Курчатовский институт», увидеть передовые разработки.

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