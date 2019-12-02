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Людмила Нарусова рассказала, почему Собчак и Богомолов не живут вместе

, 16:40 | Василий Заика Фото 1 350

Мать светской львицы приоткрыла завесу семейных секретов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @xenia_sobchak

Мать Ксении Собчак, сенатор и политик Людмила Нарусова приоткрыла завесу семейной тайны и рассказала в эфире программы на федеральном телеканале, почему ее дочь не живет вместе с супругом — режиссером Константином Богомоловым.

По словам Людмилы Борисовны, ее зятю попросту не хватило места в таунхаусе, который Ксения Собчак приобрела незадолго до рождения сына Платона.

«Думаю, места уже маловато, потому что и Ксения, и Платон, и няня… Учителя постоянно приходят к Платону», — сказала Людмила Нарусова.

Instagram @xenia_sobchak

В настоящее время создатель сериала «Содержанки» Константин Богомолов живет в Москве на съемной квартире. Ксения Собчак, в свою очередь, тоже не торопится переезжать на жилплощадь мужа.

Светская львица нашла более удобоваримый выход из положения. Журналистка решила построить новый, более просторный дом и с удовольствием делится с подписчиками в Instagram планами по обустройству интерьера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак показала, как отдыхает с Богомоловым и сыном Платоном.

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