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Данила Козловский приобрел недвижимость в Испании для будущего ребенка

, 17:14 | Мия Субботина 29

Сейчас в этом доме бывают мама и отчим актера.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российский актер театра и кино Данила Козловский и актриса Ольга Зуева находятся в счастливом ожидании пополнения в семье — возлюбленная актера скоро подарит ему малыша. Сейчас девушка в основном живет в Америке — именно там она, скорее всего, станет мамой и проведет первые месяцы после появления ребенка на свет.

Однако недавно стало известно, что Козловский позаботился о том, чтобы его первенец мог расти в комфортном климате: некоторое время назад артист приобрел недвижимость в Испании. Об этом сообщили друзья знаменитости изданию «СтарХит».

Звезда кино купил особняк с бассейном для будущего ребенка. На данный момент в доме хозяйничают только родные актера.

«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила приезжает нечасто. Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения», — цитирует собеседника издание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Данила Козловский и Ольга Зуева скоро станут родителями.

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