«В прошлой жизни была русалкой»: Сексуальная Глюкоза в бикини очаровала фанатов

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза похвасталась подтянутым телом на берегу моря. Звезда провела соблазнительную фотосессию на пляже Бали.

Артистка примерила черное бикини, парео в сетку и принялась позировать перед камерой. Фотограф сумел запечатлеть знаменитость в самых выигрышных позах — от ее безупречной фигуры было невозможно отвести глаз.

Instagram @glukozamusic

В подписи к публикации Глюкоза призналась, что обожает проводить время у океана. Сейчас она приехала на остров по работе, однако даже дела ее не могут остановить перед тем, чтобы окунуться в море и почувствовать под ногами горячий песок.

«Обожаю океан! В прошлой жизни я определенно была русалкой И пусть эта поездка рабочая, но я успею все», — отметила светская львица.

Подписчики были очарованы «аппетитными» формами певицы и сделали ей множество комплиментов в комментариях. Мужчины признались, что с удовольствием составили бы Глюкозе компанию в прогулке по морскому побережью.

«Очень красивая! Самая стильная девушка отечественного шоу-бизнеса!»

«Шикарная!»

«Аж дух захватывает от такой красоты!»

«Попала в сети русалка!»

«Невероятная!» — восторгались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики не поняли эротичное фото Глюкозы со льдом во рту.