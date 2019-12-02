  1. Пятый канал
  4. В Оренбурге рухнул мост в районе поселка Кушкуль

В Оренбурге рухнул мост в районе поселка Кушкуль

, 17:58 | Светлана Шевченко 1 286

На место ЧП следуют медики и ГИБДД.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, 5-tv.ru

В районе поселка Кушкуль под Оренбургом рухнул мост. Информации о пострадавших пока не сообщается.

Известно, что на место выехали кареты «скорой помощи» и ГИБДД.

ВКонтакте @slavastef49

Предварительно, на переправе проводились ремонтные работы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности

Последние новости

18:58
В Минобороны опровергли данные о бомбардировке ВКС РФ лагеря беженцев в Сирии
18:50
Оксана Федорова вместе с детьми поздравила супруга с днем рождения
18:43
Не менее четырех человек пострадало при обрушении моста в Оренбурге
18:42
«Сын балаганная обезьянка»: Вадим Казаченко снова провоцирует бывшую жену
18:35
Видео: машина переехала женщину с ребенком на руках в Подмосковье
18:29
Брал за волосы и окунал в воду: Как Грымов заставил Моисеева работать над клипом

Сейчас читают

Людмила Нарусова рассказала, почему Собчак и Богомолов не живут вместе
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]