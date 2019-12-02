В Оренбурге рухнул мост в районе поселка Кушкуль

В районе поселка Кушкуль под Оренбургом рухнул мост. Информации о пострадавших пока не сообщается.

Известно, что на место выехали кареты «скорой помощи» и ГИБДД.

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Предварительно, на переправе проводились ремонтные работы.