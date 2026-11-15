«Держать немцев в узде»: политолог раскрыл принцип НАТО в отношении ФРГ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

По его словам, этот принцип альянса Вашингтон воспринял настолько серьезно, что теперь это вредит кооперации в высоких технологиях.

Какие отношения у стран НАТО друг с другом

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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Политолог Хаммер: Германию целенаправленно подавляют партнеры по НАТО

НАТО в соответствии со вторым принципом своего устава до сих пор считает важным «держать немцев в узде». Об этом «Известиям» заявил немецкий политолог Айке Хаммер.

По мнению эксперта, Вашингтон прямо воспринял один из принципов НАТО, который заключается в сдерживании Германии. По его словам, отсутствие политического согласия между ФРГ и США отрицательно влияет на кооперацию в области высоких технологий.

Он также отметил, что именно союзные отношения с Германией могли бы обеспечить США лидерство в противостоянии с Китаем, но сейчас шансы на успех минимальны.

«Думаю, мы увидим последствия политики, направленной против их главного партнера — Германии. В одиночку Соединенным Штатам не хватит сил, чтобы выиграть у Китая в гонке технологий. Теперь это оборачивается против них. Второй принцип НАТО — „держать немцев в узде“ — был воспринят слишком серьезно», — подчеркнул специалист.

По словам политолога, силы, связанные с американскими и британскими кругами влияния, ведут целенаправленную работу по подрыву немецкой промышленности. По его мнению, это наносит серьезный урон экономике ФРГ и одновременно ослабляет позиции всего западного блока.

Как отмечает Хаммер, вытеснение Германии из числа равноправных технологических партнеров нарушает сложившийся баланс в борьбе за мировые рынки. В итоге США рискуют лишиться важной поддержки в одной из ключевых отраслей, от которой во многом зависит сохранение их глобального лидерства.

Тем временем Германия может столкнуться с серьезными проблемами с отоплением предстоящей зимой. Газовые хранилища страны заполнены лишь на 61% — это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений и почти на десять процентных пунктов ниже установленной цели.

Эксперты предупреждают, что в случае сильных морозов страна рискует столкнуться с перебоями в газоснабжении. При этом дополнительные поставки из соседних государств и импорт сжиженного природного газа через морские терминалы могут оказаться недостаточными, чтобы восполнить нехватку топлива.

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