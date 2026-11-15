Дело не в подарках: Ирина Круг раскрыла, какой мужчина может зажечь в ней искру
Артистка призналась, что официальный брак для нее закрыт навсегда.
Фото, видео: Клементьева Елизавета/ТАСС; 5-tv.ru
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Ирина Круг ценит в мужчинах порядочность и заботу больше дорогих подарков
На концерте «Э-эхх, разгуляй!» Ирина Круг в беседе с корреспондентом 5-tv.ru категорически заявила, что в официальный брак она больше не вступит.
«Официально точно нет, никогда уже», — подчеркнула артистка, правда, с улыбкой оговорившись, что гипотетически может и выйти, но тут же отшутилась.
Говоря о прошлом, Круг отметила, что возврата к прежним отношениям нет и быть не может.
«Нету бывшего, нету. У него своя жизнь, у меня своя уже не склеить чашу эту. Конечно, глупость такую сделали, нужно было, конечно, все-таки поумнее тогда на тот период прощать какие-то вещи, но я вспыльчивая и не могу», — откровенно сказала певица.
При этом на горизонте пока нет человека, который смог бы зажечь в ней искру. По словам Ирины, ей больше по душе мужчины определенного склада — крепкие, и как заметила ее дочь, у них прослеживается один общий типаж.
«Они у меня все похожи. Что ни это — все похожи. Мне дочка сказала: все как один», — с юмором добавила артистка.
А вот материальные подарки давно перестали быть для нее главным критерием.
«Подарки уже не делают. Я не знаю, какая-то забота, отношение, какая-то порядочность, честность, не меркантильность, вот эти вещи какие-то. Я на это обращаю внимание больше», — отметила Круг, добавив, что встречаются и меркантильные поклонники, от которых она старается держаться подальше.
Ирина Круг трижды связывала себя узами брака: первым мужем был зубной техник Алексей, вторым— легендарный шансонье Михаил Круг, третьим — предприниматель Сергей Белоусов. С последним певица развелась в 2020 году.
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