Дело не в подарках: Ирина Круг раскрыла, какой мужчина может зажечь в ней искру

Ирина Круг ценит в мужчинах порядочность и заботу больше дорогих подарков

На концерте «Э-эхх, разгуляй!» Ирина Круг в беседе с корреспондентом 5-tv.ru категорически заявила, что в официальный брак она больше не вступит.

«Официально точно нет, никогда уже», — подчеркнула артистка, правда, с улыбкой оговорившись, что гипотетически может и выйти, но тут же отшутилась.

Говоря о прошлом, Круг отметила, что возврата к прежним отношениям нет и быть не может.

«Нету бывшего, нету. У него своя жизнь, у меня своя уже не склеить чашу эту. Конечно, глупость такую сделали, нужно было, конечно, все-таки поумнее тогда на тот период прощать какие-то вещи, но я вспыльчивая и не могу», — откровенно сказала певица.

При этом на горизонте пока нет человека, который смог бы зажечь в ней искру. По словам Ирины, ей больше по душе мужчины определенного склада — крепкие, и как заметила ее дочь, у них прослеживается один общий типаж.

«Они у меня все похожи. Что ни это — все похожи. Мне дочка сказала: все как один», — с юмором добавила артистка.

А вот материальные подарки давно перестали быть для нее главным критерием.

«Подарки уже не делают. Я не знаю, какая-то забота, отношение, какая-то порядочность, честность, не меркантильность, вот эти вещи какие-то. Я на это обращаю внимание больше», — отметила Круг, добавив, что встречаются и меркантильные поклонники, от которых она старается держаться подальше.

Ирина Круг трижды связывала себя узами брака: первым мужем был зубной техник Алексей, вторым— легендарный шансонье Михаил Круг, третьим — предприниматель Сергей Белоусов. С последним певица развелась в 2020 году.

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