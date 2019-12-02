Путин подписал закон об установке российского софта на компьютеры и смартфоны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность для потребителя приобретение компьютеров, смартфонов, а также телевизоров с функцией Smart TV приложений с предварительно установленными на нем российскими программами для электронных вычислительных машин.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Сообщается, что перечень технически сложных товаров, а также порядок составления и ведения перечня таких российских программ, а также порядок их установки будет определяться правительством России.