«Русская Кардашьян» показала фото, где нежится на белоснежном песке в бикини

Недавно «русская Кардашьян» Анастасия Квитко отпраздновала свое 25-летие в солнечном Маями. Сейчас девушка продолжает нежиться в лучах солнца на белоснежном песке. Своими фотографиями с пляжа девушка вновь взбудоражила фантазии поклонников в Instagram.

Новая серия снимков Анастасии в откровенном бикини за два дня собрала почти 200 тысяч лайков. На каждом кадре модель выглядит аппетитно и сексуально.

Instagram @anastasiya_kvitko

Бедра девушки аккуратно облепили песчинки песка. Пышные и блестящие каштановые волосы Насти развиваются на ветру.

На втором снимке девушка попала под более откровенный ракурс фотокамеры. Взору фанатов открывается большая грудь, которую девушка слегка подпирает руками.

Квитко кокетливо придерживает низ бикини, будто так и хочет его снять. Образ сексуальной инстадивы «русская Кардашьян» дополнила несколькими браслетами и солнцезащитными очками.

Красоту девушки поклонники оценили по достоинству и одарили ее многочисленными комплиментами в комментариях.

«Девушка моей мечты»;

«Ты так красива. Мечтаю, чтобы ты была моей женой», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» похвасталась ярко-синими мини-шортиками.