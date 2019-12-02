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Тяжелый рабочий ритм довел Брежневу до капельниц

, 19:20 | Мия Субботина 144

Певица рассказала, что это единственный способ поддерживать здоровье.

Фото: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева откровенно призналась, что тяжелый рабочий ритм заставил ее лечь под капельницу. Такая медицинская процедура помогает ей сохранять силы и поддерживать энергию. Об этом звезда лично сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!» на федеральном канале.

Однако такое откровение всерьез обеспокоило поклонников звезды. Они посоветовали знаменитой блондинке внимательнее относиться к себе. В ответ звезда поделилась своим рецептом сохранения энергии.

«Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой», — сообщила артистка.

Известно, что процедура не из дешевых, ее средняя стоимость в Москве больше шести тысяч рублей. По словам экс-солистки группы «ВИА Гра», это того стоит.

«Вы знаете, уже много лет уважающие себя люди поддерживают свое здоровье и витаминными капельницами, в том числе. Я забочусь о своем здоровье. Для меня важно быть в форме, учитывая мой график», — сказала певица в эфире программы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева представила собственный бренд косметики.

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