Видео: Пламя охватило высотку в китайском Шэньяне

Высотное здание полыхает в китайском городе Шэньян. По информации местных СМИ, пожар начался около 21.30 по местному времени. По словам очевидцев, возгорание вспыхнуло на нижних этажах дома и быстро распространилось на верхние. На данный момент пламенем объята большая часть высотки. Свидетели ЧП делятся в сети кадрами с места пожара.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудники МЧС задействованы в ликвидации происшествия.

Причины пожара и данные о жертвах устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что древний замок Сюри, признанный частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, был охвачен пламенем на юге Японии. Пожар произошел в префектуре Окинава.