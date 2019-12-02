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  4. Видео: Пламя охватило высотку в китайском Шэньяне

Видео: Пламя охватило высотку в китайском Шэньяне

, 19:30 | Карина Бернтгольц Видео 72

На данным момент информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

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Фото, видео: Twitter @boxun

Высотное здание полыхает в китайском городе Шэньян. По информации местных СМИ, пожар начался около 21.30 по местному времени. По словам очевидцев, возгорание вспыхнуло на нижних этажах дома и быстро распространилось на верхние. На данный момент пламенем объята большая часть высотки. Свидетели ЧП делятся в сети кадрами с места пожара.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудники МЧС задействованы в ликвидации происшествия.

Причины пожара и данные о жертвах устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что древний замок Сюри, признанный частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, был охвачен пламенем на юге Японии. Пожар произошел в префектуре Окинава.

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