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«Серьезная девочка»: Кудрявцева показала подросшую дочь в бассейне

, 20:12 | Анастасия Игонина Видео 457

Телеведущая провела день с мужем и дочерью.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками кадрами с семейного похода в бассейн. Видео с мужем и подросшей дочкой Машей телеведущая опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

В кадре Лера в черном купальнике держит малышку на руках и предлагает ей посмотреть в камеру. Затем на видео появляется и глава семьи — хоккеист Игорь Макаров. Все это время девочка сосредоточенно смотрит на экран смартфона.

«Посмотри, кто здесь? Маша! Серьезная девочка!» — умиляется Лера.

Поделилась Кудрявцева и походом малышки в душ после водных процедур. Девочка запечатлена в душевой кабинке, залитой синим цветом. Маша растеряно озирается по сторонам и ловит струи воды руками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева с разноцветными глазами пожелала фанатам «доброго дня».

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