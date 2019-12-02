«Серьезная девочка»: Кудрявцева показала подросшую дочь в бассейне

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками кадрами с семейного похода в бассейн. Видео с мужем и подросшей дочкой Машей телеведущая опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

В кадре Лера в черном купальнике держит малышку на руках и предлагает ей посмотреть в камеру. Затем на видео появляется и глава семьи — хоккеист Игорь Макаров. Все это время девочка сосредоточенно смотрит на экран смартфона.

«Посмотри, кто здесь? Маша! Серьезная девочка!» — умиляется Лера.

Поделилась Кудрявцева и походом малышки в душ после водных процедур. Девочка запечатлена в душевой кабинке, залитой синим цветом. Маша растеряно озирается по сторонам и ловит струи воды руками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева с разноцветными глазами пожелала фанатам «доброго дня».