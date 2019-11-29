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  4. Кудрявцева с разноцветными глазами пожелала фанатам «доброго дня»

Кудрявцева с разноцветными глазами пожелала фанатам «доброго дня»

, 8:22 | Ниса Мурзанаева Видео 3 624

Телеведущая удивила поклонников новой маской в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева решила пообщаться с подписчиками, чтобы скоротать время в дорожной пробке. Сидя в автомобиле в теплой жилетке и милом красном свитере, звезда стала изучать возможности соцсетей. Телеведущая нашла в Instagram необычную маску и записала с ней видео. На кадрах перед подписчиками знаменитость предстала с огромным количеством ярких веснушек на лице и разноцветными глазами: синим и зеленым.

«Доброго дня», — поприветствовала фолловеров телезвезда.

Поклонники Леры Кудрявцевой отнеслись к опубликованным кадрам вполне лояльно. Чего не скажешь о подписчиках Анны Хилькевич. Недавно актриса опубликовала видео с дочками, использовав фильтры Snapchat. Семья перевоплотилась в жутких беззубых кровожадных пиратов.

Младшая дочь знаменитости испуганно смотрела на экран и не до конца понимала, что происходит. Пользователи в комментариях заметили — артистка шокировала и их детей тоже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годовалая дочь Леры Кудрявцевой в шапочке с милыми ушками взорвала сеть.

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