Кудрявцева с разноцветными глазами пожелала фанатам «доброго дня»

Лера Кудрявцева решила пообщаться с подписчиками, чтобы скоротать время в дорожной пробке. Сидя в автомобиле в теплой жилетке и милом красном свитере, звезда стала изучать возможности соцсетей. Телеведущая нашла в Instagram необычную маску и записала с ней видео. На кадрах перед подписчиками знаменитость предстала с огромным количеством ярких веснушек на лице и разноцветными глазами: синим и зеленым.

«Доброго дня», — поприветствовала фолловеров телезвезда.

Поклонники Леры Кудрявцевой отнеслись к опубликованным кадрам вполне лояльно. Чего не скажешь о подписчиках Анны Хилькевич. Недавно актриса опубликовала видео с дочками, использовав фильтры Snapchat. Семья перевоплотилась в жутких беззубых кровожадных пиратов.

Младшая дочь знаменитости испуганно смотрела на экран и не до конца понимала, что происходит. Пользователи в комментариях заметили — артистка шокировала и их детей тоже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годовалая дочь Леры Кудрявцевой в шапочке с милыми ушками взорвала сеть.