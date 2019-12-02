  1. Пятый канал
  4. Путин подчеркнул необходимость развития боевой возможности ВМФ

Путин подчеркнул необходимость развития боевой возможности ВМФ

, 20:28 Эфирная новость 26

Глава государства открыл серию совещаний с военными с вопросов, посвященных российскому флоту.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент в Сочи открыл серию совещаний с военными. В этот раз, она посвящена вопросам Военно-Морского Флота. По словам Путина, ВМФ уже подтвердил высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии. На вооружении сейчас новейшие корабли с мощными ракетами.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет „Циркон“. Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности», — заявил глава государства.

Президент отметил, что необходимо заниматься и выпуском востребованной гражданской продукции. Оборонные предприятия и верфи должны расширять объемы производства.

Читайте также

Путин призвал увеличить долю современного вооружения в армии РФ до 70%

Путин назвал главную задачу усовершенствованного вооружения России
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности

Последние новости

21:52
Мантуров: Предустановка российского софта не приведет к росту цен на гаджеты
21:41
«Вот это порода!»: поклонники сражены схожестью Игоря Верника и его сына
21:30
В чем «Сила Сибири»?
21:21
Выгнала мужа и влюбилась: Татьяна Буланова рассказала о личной жизни
21:18
Видео: Дональд Трамп опростоволосился, «забыв» жену у вертолета
21:10
Соколов в «Бутырке» содержится в одной камере с подозреваемым в изнасиловании

Сейчас читают

Максим Виторган не устоял перед чувственным видео Нино Нинидзе
Оксана Федорова вместе с детьми поздравила супруга с днем рождения
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]