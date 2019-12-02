Путин подчеркнул необходимость развития боевой возможности ВМФ

Президент в Сочи открыл серию совещаний с военными. В этот раз, она посвящена вопросам Военно-Морского Флота. По словам Путина, ВМФ уже подтвердил высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии. На вооружении сейчас новейшие корабли с мощными ракетами.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет „Циркон“. Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности», — заявил глава государства.

Президент отметил, что необходимо заниматься и выпуском востребованной гражданской продукции. Оборонные предприятия и верфи должны расширять объемы производства.