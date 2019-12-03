  1. Пятый канал
  4. На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима

На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима

, 1:58 Эфирная новость 24

На елочных украшениях были размещены изображения концлагеря, бараков и железнодорожных путей, по которым в лагерь везли узников.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Damian Klamka, 5-tv.ru

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon убрал из продажи сувениры с изображением концлагеря в Освенциме. Подобные товары вызвали возмущение у пользователей сети. А польский музей Аушвиц официально обратился к американской компании с просьбой удалить их из каталога.

По мнению представителей музея, выпускать и продавать елочные игрушки и открывашки с фотографиями Аушвица — совершенно неуместно и попросту неуважительно. Ритейлер к мнению экспертов прислушался и удалил объявления. А также предупредил продавцов, что при повторном нарушении их учетные записи будут заблокированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях в Карелии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности

Последние новости

2:27
Хирург во время операции позволил Стасу Михайлову положить на грудь икону
1:58
На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима
1:29
День Прокла: Что нельзя делать 3 декабря и как на Руси в этот день проклинали нечисть
1:02
Какую рождественскую песню считают самой надоедливой — результаты опроса
0:47
Взрывом петарды выбило стекла в доме на северо-западе Москвы
0:32
Отец Николая Баскова перенес операцию за несколько лет до смерти

Сейчас читают

Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
«Надо отмазаться»: Толкалину обвинили во вранье о романе с британцем
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]