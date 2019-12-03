На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon убрал из продажи сувениры с изображением концлагеря в Освенциме. Подобные товары вызвали возмущение у пользователей сети. А польский музей Аушвиц официально обратился к американской компании с просьбой удалить их из каталога.

По мнению представителей музея, выпускать и продавать елочные игрушки и открывашки с фотографиями Аушвица — совершенно неуместно и попросту неуважительно. Ритейлер к мнению экспертов прислушался и удалил объявления. А также предупредил продавцов, что при повторном нарушении их учетные записи будут заблокированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях в Карелии.