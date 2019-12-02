Впервые в истории мирового футбола вручен трофей имени Льва Яшина

Голкипер футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии Алисон Бекер стал обладателем трофея имени Льва Яшина. Отбор проводился среди десяти лучших вратарей мира.

Приз 27-летнему Бекеру вручил польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовски.

Twitter @fran_navarr0

Ежегодная церемония вручения премии «Золотой мяч» — награды лучшему футболисту 2019 года по версии журнала France Football — проходит 2 декабря в парижском театре Шатле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о легендарном советском вратаре Льве Яшине, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Именно он — единственный на планете голкипер — в 1963 году получил «Золотой мяч».