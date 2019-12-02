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  4. Впервые в истории мирового футбола вручен трофей имени Льва Яшина

Впервые в истории мирового футбола вручен трофей имени Льва Яшина

, 23:23 | Сергей Зеленский Фото 26

Лучшим вратарем в 2019 году в рамках вручения премии «Золотой мяч» признан Алисон Бекер.

Фото: ТАСС / Денис Тырин

Голкипер футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии Алисон Бекер стал обладателем трофея имени Льва Яшина. Отбор проводился среди десяти лучших вратарей мира.

Приз 27-летнему Бекеру вручил польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовски.

Twitter @fran_navarr0

Ежегодная церемония вручения премии «Золотой мяч» — награды лучшему футболисту 2019 года по версии журнала France Football — проходит 2 декабря в парижском театре Шатле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о легендарном советском вратаре Льве Яшине, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Именно он — единственный на планете голкипер — в 1963 году получил «Золотой мяч».

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