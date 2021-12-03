День Прокла: что можно и категорически нельзя делать 3 декабря

Христианский мир 3 декабря вспоминает святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, который жил на рубеже IV и V веков. На Руси этот день связан с множеством поверий и запретов.

История праздника

Юношей он стал учеником святителя Иоанна Златоуста, получив от него глубокие знания Священного Писания. Именно учитель рукоположил Прокла в священнический сан.

В последствии на протяжении 12 лет он управлял церковью в Константинополе, укрепляя слушателей в православной вере и обличая доводы еретиков, помогая обездоленным.

Одним из трагических событий в жизни Прокла, а также жителей города и окрестностей стало разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. Тогда константинопольцы во главе с Проклом совершали молебны о прекращении невиданного по силе бедствия.

Во время одной из таких служб из толпы неведомой силой был поднят в воздух мальчик и унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже не мог его видеть. Затем целым и невредимым ребенок был опущен на землю и рассказал, что там, в вышине, он слышал и видел, как ангелы произносят молитву. Он передал Проклу услышанные слова, которые тот и озвучил в ходе молебна, после чего землетрясение прекратилось.

Святитель Прокл дожил до преклонного возраста, его не стало приблизительно в 447 году.

Что нельзя делать 3 декабря

Хоть в XXI веке и сложно следовать советам предков, но сегодня лучше избегать любой работы, а также не делать ремонт, шить, заниматься уборкой.

Не рекомендуется ругаться, ведь вся отрицательная энергия вернется с удвоенной силой, пишет ytro.news.

Если на улице бушует метель, лучше никому не рассказывать о своих планах. На Руси верили, что из-за воя вьюги произнесенным задумкам не суждено будет сбыться.

Нежелательно в этот день поздно ложиться спать. В противном случае можно попасть под влияние злого духа.

Что можно делать 3 декабря

Сегодня лучше всего оставаться гибким и позитивным к любым изменениям в жизни, быть открытым к переменам. Иначе могут возникнуть весьма серьезные осложнения как в психологическом плане, так и на физическом уровне.

К 3 декабря крестьяне начинали прокладывать везде, где возможно, санный путь. Перед тем, как отправиться в поездку, необходимо было помолиться.

В день Прокла наши предки также читали заговоры против нечистой силы — чтобы она не портила никому жизнь.

Приметы на 3 декабря

На Прокла было принято «проклинать нечисть под землей, чтобы не выходила».

Если ранним утром пошел снегопад — днем будет ясно и солнечно.

Рожденные 3 декабря будут наделены способностью мастерить.

Сновидения могут принести полезную информацию, а именно содержать в себе намеки, которые могли бы помочь объяснить происходящее в реальной жизни. Стоит обратить внимание на слова, которые прозвучали во сне.

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Василий, а также Анна и Татьяна.

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