Установлены личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены: двое из них являлись жителями Читы, 17 — Сретенского района.

На месте трагического ДТП региональные власти установят мемориальную доску. Ожидается, что это произойдет 4 декабря. Как сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев, также будет проведена акция памяти по погибшим.

Авария с рейсовым автобусом в Забайкальском крае унесла жизни 19 человек, число госпитализированных возросло до 21. ДТП произошло в 60 километрах от Сретенска 1 декабря. Автобус упал с моста высотой от девяти до 15 метров.

Ранее 5-tv.ru передавал, что семьи жертв ДТП с автобусом в Забайкалье получат по одному миллиону рублей.