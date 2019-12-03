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Установлены личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

, 4:11 | Сергей Зеленский Видео 165

На мосту, с которого упало транспортное средство, установят мемориальную доску.

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Фото, видео: МЧС России

Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены: двое из них являлись жителями Читы, 17 — Сретенского района.

На месте трагического ДТП региональные власти установят мемориальную доску. Ожидается, что это произойдет 4 декабря. Как сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев, также будет проведена акция памяти по погибшим.

Авария с рейсовым автобусом в Забайкальском крае унесла жизни 19 человек, число госпитализированных возросло до 21. ДТП произошло в 60 километрах от Сретенска 1 декабря. Автобус упал с моста высотой от девяти до 15 метров.

Ранее 5-tv.ru передавал, что семьи жертв ДТП с автобусом в Забайкалье получат по одному миллиону рублей.

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