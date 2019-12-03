Видео мощного пожара на складе на юге Петербурга

Пожар произошел в ангаре на юге Петербурга. По предварительной информации, по адресу, где тушат пожар, располагается таможенный склад. Объявлен повышенный уровень возгорания.

Ангар полыхает в Пушкинском районе Петербурга. По данным МЧС, горит складское помещение размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров. Сообщается, что в результате пожара произошло обрушение конструкций ангара. К месту происшествия направлены два пожарных поезда и химико-радиометрическая лаборатория.

На месте работают 220 сотрудников МЧС, также задействованы 49 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Также пока неизвестно что стало причиной пожара на складе. Обстоятельства выясняются.