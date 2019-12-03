  1. Пятый канал
  4. Видео мощного пожара на складе на юге Петербурга

Видео мощного пожара на складе на юге Петербурга

, 4:24 | Алиса Маркова Видео 143

По данным МЧС, к месту пожара в районе Шушар дополнительно направлен еще один пожарный поезд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, МЧС России

Пожар произошел в ангаре на юге Петербурга. По предварительной информации, по адресу, где тушат пожар, располагается таможенный склад. Объявлен повышенный уровень возгорания.

Ангар полыхает в Пушкинском районе Петербурга. По данным МЧС, горит складское помещение размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров. Сообщается, что в результате пожара произошло обрушение конструкций ангара. К месту происшествия направлены два пожарных поезда и химико-радиометрическая лаборатория.

На месте работают 220 сотрудников МЧС, также задействованы 49 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Также пока неизвестно что стало причиной пожара на складе. Обстоятельства выясняются.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

5:29
Четыре человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане
5:09
Пожар произошел на Троицкой ГРЭС в Челябинской области
5:00
Секреты макияжа: Макияж для селфи
4:52
Тимур Батрутдинов рассказал об «аллергии на свадьбы»
4:24
Видео мощного пожара на складе на юге Петербурга
4:11
Установлены личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Сейчас читают

Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]