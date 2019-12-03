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Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса»

, 6:16 | Сергей Зеленский Видео 84

Официальный представитель МИД РФ уверена, что Киев для начала должен гарантировать жителям юго-востока страны их права.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего бороться за «потерявшихся жителей Донбасса».

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло!», — написала Захарова в Facebook, отметив, что их не смогут найти «отправленные из Киева танки».

По мнению дипломата, украинские власти должны гарантировать жителям юго-востока страны их права, и тогда они «найдутся сами».

Захарова напомнила, что ни президентские, ни парламентские выборы в Донбассе не проводились, а потому пришедшая к власти команда должна искать причины проблем «в своих рядах».

Официальный представитель МИД РФ также привела в пример далеко не единичный случай получения украинского гражданства иностранцами-«варягами», назначенными в Киеве чиновниками.

«А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства», — отметила она.

Владимир Зеленский ранее прокомментировал данные соцопроса, согласно которому большинство жителей Донбасса хотели бы жить в России. Тех же, кто сохранил украинский паспорт и получил при этом российский, чтобы иметь поддержку от двух стран, политик называл «потерявшимися» и «сбившимися с пути». Эту категорию граждан Зеленский намерен «вернуть».

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