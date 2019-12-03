Автобус, в котором находились 50 пассажиров, перевернулся на трассе в Казахстане. В результате ДТП погибли четыре человека, 15 пострадали, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов. Авария произошла на дороге Кызылорда — Кумколь. По предварительным данным, причиной стал гололед. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Четыре человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане
Сегодня, 5:29 | Алиса Маркова Происшествия 14
Рейсовый автобус опрокинулся на трассе. На месте аварии ведутся спасательные работы.
Фото: www.globallookpress.com © Carsten Rehder
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