Четыре человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане

Автобус, в котором находились 50 пассажиров, перевернулся на трассе в Казахстане. В результате ДТП погибли четыре человека, 15 пострадали, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов. Авария произошла на дороге Кызылорда — Кумколь. По предварительным данным, причиной стал гололед. Аварийно-спасательные работы продолжаются.