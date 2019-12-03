В Кузбассе объявили режим «черного неба»

Жители сразу трех городов на Кузбассе затаили дыхание в ожидании ветра. В регионе вторые сутки действует так называемый режим «черного неба». Из-за штиля в воздухе резко возросло количество вредных примесей. Едкий туман погрузил Кемерово в непроглядную тьму.

Предприятиям региона рекомендовано сократить выбросы в атмосферу. В том, что это необходимо убедился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Получив сотни жалоб от местных жителей он дал свою оценку происходящему.

По прогнозам синоптиков смог продержится на Кузбассе до вечера. А пока жителям Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка рекомендуют не выходить на улицу без надобности. И не пользоваться автомобилями. К слову лишь за прошедший год режим «черного неба» в регионе вводился более 40 раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что режим «черного неба» вводился в Красноярске.