  1. Пятый канал
  4. В Кузбассе объявили режим «черного неба»

В Кузбассе объявили режим «черного неба»

, 8:41 Эфирная новость 51

Над Кемерово, Прокопьевском и Новокузнецком стоит смог. Из-за штиля в воздухе резко возросло количество вредных примесей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Dietrich

Жители сразу трех городов на Кузбассе затаили дыхание в ожидании ветра. В регионе вторые сутки действует так называемый режим «черного неба». Из-за штиля в воздухе резко возросло количество вредных примесей. Едкий туман погрузил Кемерово в непроглядную тьму.

Предприятиям региона рекомендовано сократить выбросы в атмосферу. В том, что это необходимо убедился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Получив сотни жалоб от местных жителей он дал свою оценку происходящему.

По прогнозам синоптиков смог продержится на Кузбассе до вечера. А пока жителям Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка рекомендуют не выходить на улицу без надобности. И не пользоваться автомобилями. К слову лишь за прошедший год режим «черного неба» в регионе вводился более 40 раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что режим «черного неба» вводился в Красноярске.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

10:01
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
9:55
Знаки зодиака в постели: Какие мужчины дарят лучший секс
9:47
Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую деревню Шарин
9:36
В салоне опрокинувшегося автобуса в Казахстане россиян не было
9:33
Не менее двух человек пострадало в ДТП с автобусом под Белгородом
9:25
Туристы не могут покинуть Филиппины из-за тайфуна «Каммури»

Сейчас читают

Житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]