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Метеорологи ввели режим «черного неба» в Красноярске

, 11:50 Эфирная новость 34

По одной из версий, причиной погодной аномалии стала за безветренная погода и большое количества автомобилей в городе.

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Фото, видео: ВКонтакте @laising1, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4109

Над Красноярском нависла угроза экологической катастрофы. В городе объявлен так называемый режим черного неба.

Все районы окутаны густым удушливым смогом. Уровень загрязнения воздуха превышен в несколько раз. Жители стараются не выходить из дома, и как можно плотнее закрывают окна и двери, но это не спасает.

«Дышать нечем даже в квартире, это просто ужас какой-то», — рассказывают очевидцы.

Что стало причиной столь масштабного загрязнения пока не могут объяснить ни экологи, ни синоптики. По одной из версий, это произошло из-за безветренной погоды и большого количества автомобилей в городе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Мурманской области перепугало лентикулярное облако.

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