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Проливные дожди во Франции привели к первым жертвам

, 13:55 Эфирная новость 25

Водой затапливает первые этажи домов, эвакуация потребовалась уже полусотне местных жителей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alain Pitton

Тема:
Погода 4115

На юго-востоке Франции объявлен максимальный красный уровень опасности. Там не прекращаются проливные дожди, которые вызвали паводки сразу в нескольких регионах.

Водой затапливает первые этажи домов, эвакуация потребовалась уже полусотне местных жителей. Сообщается о первых жертвах. Это трое спасателей, которые вылетели на помощь на вертолете. В какой-то момент, у него отказали все системы и машина рухнула.

А в американском штате Нью-Йорк ледяной дождь и мощные снегопады спровоцировали транспортный коллапс. Дороги встали в многокилометровых пробках. Отменены 800 авиарейсов, также задерживается вылет шести тысяч международных и внутренних рейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мощный снегопад в Петербурге обернулся десятками аварий.

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