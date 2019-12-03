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  4. С легкой руки Ольги Бузовой мэтр эстрады Лев Лещенко превратился в Левченко

С легкой руки Ольги Бузовой мэтр эстрады Лев Лещенко превратился в Левченко

, 7:29 | Сергей Зеленский Видео 108

Теледива на сцене хотела поблагодарить певца, но, видимо, переволновалась.

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Фото, видео: Instagram @olgabuzova_news

Тема:
Ольга Бузова 699

Телеведущая и певица Ольга Бузова попала впросак, сделав сразу две ошибки в фамилии мэтра эстрады Льва Лещенко. Казус произошел на церемонии вручения премии «Золотой хит — 2019».

Выступление 33-летней Бузовой должно было начаться сразу после 77-летнего Лещенко, и артистка в ставшем уже для нее традиционном концертном костюме, а именно в откровенном боди, вышла на сцену и решила произнести речь, пишет KP.RU.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — сказала она.

Впрочем, то ли Ольга от волнения действительно не заметила оплошность, то ли просто решила не извиняться. В любом случае на этой церемонии она получила сразу две статуэтки и поблагодарила поклонников.

В августе Ольга Бузова также оказалась в центре скандала, опубликовав в Instagram ролик, на котором она с аппетитом облизывает тарелку, а после неожиданно заявляет: «Я блокадница».

Тема:
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