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«Было принято все доедать»: Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей

, 18:01 Видео 908

Видео телеведущей, на котором она с аппетитом облизывает тарелку, а после называет себя блокадницей, вызвало бурю возмущения пользователей сети.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 552

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику пользователей, которые были возмущены ее последним видео в Instagram. На кадрах знаменитость с аппетитом облизывает тарелку, а после неожиданно заявляет «Я блокадница». Вероятно, таким образом, исполнительница хотела повеселить поклонников, но, вместо этого, нарвалась на бурю негодования.

«Я блокадница»: Облизавшая тарелку Бузова разозлила юзеров глупым заявлением

Пользователи были возмущены отношением теледивы к истории и трагическим временам Великой Отечественной войны. Однако в интервью для газеты Metro знаменитость объяснила, что публика неправильно интерпретировала ее поведение. Она не планировала никого оскорбить или над кем-то глумиться.

Бабушка Бузовой действительно была блокадницей, поэтому звезда слышала много историй о военных временах. Вместе со своими родственниками, пережившими страшный голод, артистка доедала все до последней крошки.

«Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и с дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила. Они мне рассказывали, как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа», — поделилась светская львица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Бузовой прокомментировала видео с облизанной тарелкой.

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