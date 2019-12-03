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Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

, 8:29 | Василий Заика Видео 11

Пассажирский автобус, следовавший рейсом Сретенск — Чита, 1 декабря рухнул с моста на лед реки Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, МЧС России

Шесть пострадавших пассажиров автобуса, рухнувшего с моста на лед реки Куэнга в Забайкалье, находятся в тяжелом состоянии. Четыре человека остаются в реанимации краевой клинической больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

«Один мужчина в тяжелом состоянии находится в Шилкинской больнице. В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии — одна женщина, сегодня бригада центра медицины катастроф вновь вылетит в медицинскую организацию. Там состоится видеоконференция с институтом имени Бурденко, если позволит состояние больной, будет рассматриваться вопрос ее транспортировки в Читу или Москву», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент в Забайкальской краевой клинической больнице продолжают лечение 15 пострадавших в ДТП. 12-летняя девочка госпитализирована в детскую клиническую больницу. Состояние пациентов, за исключением тех, кто в реанимации, расценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

Еще трое пассажиров автобуса остаются в Шилкинской больнице. Один из них в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлены личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.

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