Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

Шесть пострадавших пассажиров автобуса, рухнувшего с моста на лед реки Куэнга в Забайкалье, находятся в тяжелом состоянии. Четыре человека остаются в реанимации краевой клинической больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

«Один мужчина в тяжелом состоянии находится в Шилкинской больнице. В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии — одна женщина, сегодня бригада центра медицины катастроф вновь вылетит в медицинскую организацию. Там состоится видеоконференция с институтом имени Бурденко, если позволит состояние больной, будет рассматриваться вопрос ее транспортировки в Читу или Москву», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент в Забайкальской краевой клинической больнице продолжают лечение 15 пострадавших в ДТП. 12-летняя девочка госпитализирована в детскую клиническую больницу. Состояние пациентов, за исключением тех, кто в реанимации, расценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

Еще трое пассажиров автобуса остаются в Шилкинской больнице. Один из них в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлены личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.