В салоне опрокинувшегося автобуса в Казахстане россиян не было

Россиян и других иностранцев не было в салоне рейсового автобуса, опрокинувшегося на трассе в Казахстане. Об этом сообщил зампредседателя Комитета административной полиции МВД Жанат Абрахманов.

«Погибших восемь человек, пострадавших 21 человек <…>. Иностранцев нет», — цитирует его Today.kz.

Абрахманов подтвердил, что автобус опрокинулся из-за гололеда. По его словам, на месте аварии работают следователи. При их участии пройдет автотехническая экспертиза. Все подробности ДТП станут известны после нее.

В Генконсульстве России в Алма-Ате также сообщили, что граждан РФ среди погибших и пострадавших в крупном ДТП нет. Там добавили, что еще уточняют информацию по аварии, пишет РИА Новости.

Как сообщал 5-tv.ru, рейсовый автобус ехал по трассе Кызылорда — Кумколь Во время движения он опрокинулся. Изначально сообщалось о четырех погибших и 15 пострадавших. Затем появились сведения, что погибли семеро, а пострадали 28 человек.