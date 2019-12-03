Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до семи человек

Число жертв ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до семи человек, пострадавших — до 28. Об этом сообщил официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.

Судя по его словам, число погибших и пострадавших увеличилось в результате извлечения людей из автобуса. Всего в салоне, по уточненным данным, находились 35 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются, пишет ТАСС.

Личности пассажиров пока не установлены. Из-за этого нельзя сказать, пострадали ли в ДТП с автобусом граждане России. В данный момент спасатели сконцентрированы на извлечении людей и доставке их в больницы.

Как сообщал 5-tv.ru, рейсовый автобус ехал по трассе Кызылорда — Кумколь Во время движения он опрокинулся. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед. Изначально сообщалось о четырех погибших и 15 пострадавших.