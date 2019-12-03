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В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

, 10:01 | Василий Заика Видео 19

По данным агентства Bloomberg, аналогичной точки зрения придерживаются и нефтяные трейдеры.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Carolyn Van Houten

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершен. Такого мнения придерживаются министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По мнению экспертов ОПЕК, в наступающем году рост добычи углеводородных ресурсов на территории Соединенных Штатов должен стремительно замедлиться в сравнении с прошлым периодом. Агентство отмечает, что аналогичной точки зрения придерживаются и нефтяные трейдеры.

Эксперты министерства энергетики США предполагают, что рост добычи в 2019 году достигнет показателя 1,1 миллиона баррелей в день, а в 2020-м до 0,8 миллионов баррелей по сравнению с 1,6 миллиона баррелей в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пошутил про «цап-царап» американских технологий. Президент России оценил современные технологии добычи сланцевой нефти.

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