Шокирующие кадры с коптера мощного пожара под Петербургом на площади в 12 тысяч квадратов

Все экстренные службы в эти минуты направлены на юг Петербурга. Там уже несколько часов тушат крупный пожар на территории склада. В огне 12 тысяч квадратных метров.

Здание вспыхнуло за считанные минуты, из-за высокой температуры произошло обрушение конструкций. По предварительным данным пострадавших нет. С места события передает Анна Долгушина.

Горит ангар площадью 12 тысяч квадратных метров. Вот так это выглядит с высоты птичьего полета. К приезду сотрудников МЧС огнем была объята вся его территория. Частично обрушилась крыша. Ангар принадлежит логистической компании и находится на территории таможенного поста. В Ангаре есть контейнерный терминал, склад временного хранения и склады для размещения грузов. Уже известно внутри хранились стройматериалы, в том числе каучук, который при горении выделяет ядовитые пары.

Одна из главных задач — не дать огню распространиться на соседние здания и ангары, где также могут находиться стройматериалы и каучук. Пожару присвоен предпоследний четвертый ранг сложности. Площадь горения к этой минуте удалось уменьшить вдвое, однако яркое зарево по-прежнему видно за несколько километров. На помощь даже пригнали два пожарных поезда.

Ситуация на контроле различных ведомств. На месте работают дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. За состоянием воздуха следит передвижная химико-радиометрическая лаборатория.