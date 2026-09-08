Новогодние каникулы 2027: сколько будет выходных дней и когда выходить на работу

Новогодние выходные 2027 года продлятся 11 дней

Новогодние праздники в 2027 году позволят россиянам отдохнуть около полутора недель. Уже в конце декабря 2026 года начнется период длинных выходных, который затронет сразу два календарных года.

Сколько дней продлятся новогодние каникулы, когда придется возвращаться на работу и какие еще продолжительные выходные ждут россиян в 2027 году — в материале 5-tv.ru.

Когда будет последний рабочий день 2026 года?

Последним рабочим днем 2026 года станет среда, 30 декабря.

Согласно производственному календарю, выходной с субботы 3 января перенесли на пятницу 9 января, а выходной с воскресенья 4 января — на 31 декабря 2026 года.

При этом 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем, поскольку предпраздничным днем считается 31 декабря, которое в 2026 году станет выходным.

Сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2027 году?

Новогодний отдых продлится 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. В этот период войдут:

31 декабря 2026 года — выходной за счет переноса;

1–8 января 2027 года — новогодние праздничные дни и Рождество;

9 и 10 января — обычные выходные суббота и воскресенье.

Когда выходить на работу после Нового года 2027?

Первым рабочим днем после новогодних каникул станет понедельник, 11 января 2027 года.

К этому моменту завершится период праздничного отдыха, и начнется первая полноценная рабочая неделя года.

Сколько всего выходных и рабочих дней будет в 2027 году?

Согласно проекту производственного календаря, при пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет:

247 рабочих дней;

118 выходных и праздничных дней.

Всего в календарном году — 365 дней.

Какие длинные выходные будут после Нового года?

После новогодних каникул россиян ждут еще несколько периодов продолжительного отдыха.

Февральские выходные — в честь Дня защитника Отечества отдыхать планируется с 21 по 23 февраля 2027 года.

При этом суббота, 20 февраля, станет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник 22 февраля.

Следующий трехдневный отдых ожидается весной в честь 8 Марта: с 6 по 8 марта 2027 года.

В мае россиян ждут два периода длинных выходных:

с 1 по 3 мая — в честь Праздника Весны и Труда;

с 8 по 10 мая — в честь Дня Победы.

Выходные в июне ко Дню России запланированы с 12 по 14 июня 2027 года.

Три выходных дня подряд позволят устроить небольшую поездку или дополнительный отдых в начале лета.

Самый продолжительный период отдыха после новогодних праздников ожидается в ноябре. В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября 2027 года.

Получится четыре выходных дня подряд благодаря переносу выходного с субботы 2 января на пятницу 5 ноября.

Будет ли выходным 31 декабря 2027 года?

Согласно проекту переноса выходных дней, 31 декабря 2027 года также станет выходным днем.

Это связано с переносом выходного с воскресенья 3 января 2027 года на последний день года.

Таким образом, следующий новогодний отдых начнется еще до наступления 2028 года.

Как выгодно взять отпуск в 2027 году

Помимо праздничных выходных, работники могут использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. По трудовому законодательству каждому сотруднику, работающему по трудовому договору, положено 28 календарных дней отдыха в год.

Однако выбор месяца для отпуска влияет не только на количество свободных дней, но и на размер выплат. При планировании стоит учитывать, что в одни месяцы отпуск может быть выгоднее с точки зрения денег, а в другие — с точки зрения продолжительности отдыха.

В какие месяцы лучше брать отпуск для длинного отдыха?

Если главная цель — получить больше свободных дней и потратить меньше отпускного лимита, выгодно присоединять отпуск к официальным праздникам.

Например, можно использовать периоды новогодних каникул, майских праздников, Дня России и Дня народного единства. Праздничные нерабочие дни не включаются в число календарных дней отпуска и позволяют продлить отдых.

Однако стоит учитывать переносы выходных. Если праздничный день выпадает на выходной, дополнительный день отдыха, который устанавливает правительство, уже может учитываться в отпуске.

Например, в 2027 году День Победы — 9 мая — приходится на воскресенье. Выходной переносится на понедельник, 10 мая. Поэтому при оформлении отпуска в этот период важно учитывать не только календарь праздников, но и официальные переносы.

В каком месяце отпуск выгоднее по деньгам?

Если главная задача — сохранить привычный уровень дохода, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней.

В 2027 году одними из наиболее выгодных месяцев станут март и октябрь — в них 23 рабочих дня. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше разница между обычной зарплатой и выплатами за отпуск.

А вот январь обычно считается менее выгодным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. После новогодних каникул в нем меньше рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня получается выше.

Как продлить отдых после Нового года?

Тем, кто хочет получить длинные каникулы, но не потерять много в выплатах, можно рассмотреть вариант с отпуском в конце декабря.

Например, несколько дней отпуска перед новогодними праздниками позволяют соединить их с официальными выходными и получить продолжительный период отдыха без большого количества потраченных отпускных дней.

При этом брать дополнительные дни сразу после новогодних каникул может быть менее выгодно: январь содержит всего 15 рабочих дней, поэтому снижение дохода может оказаться заметнее.

Можно ли брать отпуск только на рабочие дни?

Закон позволяет делить отпуск на части, если работодатель согласен с таким графиком. Например, вместо одного длинного периода можно оформить несколько коротких отпусков.

Такой вариант помогает экономить отпускные дни и добавлять выходные к периодам отдыха.

Однако есть важное правило: одна из частей ежегодного отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней подряд.

Поэтому при планировании отдыха важно учитывать не только праздничный календарь, но и договоренности с работодателем.

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