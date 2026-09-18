Стали известны даты новогодних каникул в 2027 году

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 957 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

Какого числа россиянам выходить на работу в январе 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мишустин подписал постановление о праздничных новогодних днях

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных новогодних днях. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно документу, новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Так, в новом году граждане, которые трудятся по стандартному графику, выйдут на работу только в понедельник, 11 января.

В правительстве пояснили, что 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, но это и так нерабочие дни, поэтому их было решено раскидать на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря.

Помимо этого, премьер-министр РФ утвердил, что 22 февраля 2027 года будет нерабочим днем. Следовательно, после предстоящих длинных новогодних праздников россияне будут отдыхать три дня в феврале. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Выходные продлятся с 21 по 23 число включительно.

Также короткая рабочая ждет трудящихся в марте, мае, июне и ноябре 2027-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале ноября 2026 года россияне будут работать четыре дня из-за празднования Дня народного единства.

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