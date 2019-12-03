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Видео с места ДТП с автобусом под Белгородом

, 11:24 | Игорь Рязов Видео 44

В результате аварии пострадали четыре человека.

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Фото, видео: УМВД по Белгородской области, 5-tv.ru

Автобус марки ПАЗ опрокинулся на дорогу в пригороде Белгорода. 5-tv.ru публикует видео, снятое на месте ДТП.

Судя по кадрам, на месте аварии работают все экстренные службы. Так, можно увидеть автомобили спасателей, полиции, скорой помощи и пожарных. Сотрудники экстренных служб осматривают лежащий на боку автобус и устанавливают причины происшествия.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП под Белгородом произошло примерно в 8:40 утра на маршруте Преображенка — Старый Оскол. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В автобусе марки ПАЗ находились 15 человек. Четверо из них обратились за медпомощью.

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