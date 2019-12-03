Дипломаты ОАЭ устроили «поминки» по Зеленскому и пригласили депутатов Рады

Сотрудники посольства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Киеве попали в неловкую ситуацию и случайно устроили «поминки» по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фото с мероприятия опубликовал в Facebook журналист Владимир Горковенко.

На снимках изображена композиция в честь главы украинского государства, установленная в здании диппредставительства. Портрет Зеленского помещен в черные рамки, под ним стоят цветы. Справа находится флаг Украины.

«Даже не знаю, что и думать… Кстати, на мероприятии было много депутатов из фракции „Слуга народа“ (партия Зеленского). Из других фракций также были…» — подписал фото автор поста.

Facebook @Володимир Горковенко

Скорее всего, в посольстве ОАЭ просто не знали о двусмысленности получившейся композиции. В комментариях шутят над неловкой ситуацией, в которую попали арабские дипломаты.

«Это даже не черный пиар — это черная неблагодарность протокола и черный юмор»;

«Так, а когда и где прощание?»

«Выглядит довольно симпатично»;

«А ведь какой бодрячек на дорожке отплясывал…» — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Владимир Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса. В МИД РФ ему посоветовали для начала гарантировать жителям юго-востока Украины их права.