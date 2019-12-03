  1. Пятый канал
  4. Дипломаты ОАЭ устроили «поминки» по Зеленскому и пригласили депутатов Рады

Дипломаты ОАЭ устроили «поминки» по Зеленскому и пригласили депутатов Рады

, 12:01 | Игорь Рязов Фото 166

Портрет президента Украины поместили в черные рамки, а под него поставили цветы.

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

Сотрудники посольства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Киеве попали в неловкую ситуацию и случайно устроили «поминки» по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фото с мероприятия опубликовал в Facebook журналист Владимир Горковенко.

На снимках изображена композиция в честь главы украинского государства, установленная в здании диппредставительства. Портрет Зеленского помещен в черные рамки, под ним стоят цветы. Справа находится флаг Украины.

«Даже не знаю, что и думать… Кстати, на мероприятии было много депутатов из фракции „Слуга народа“ (партия Зеленского). Из других фракций также были…» — подписал фото автор поста.

Facebook @Володимир Горковенко

Скорее всего, в посольстве ОАЭ просто не знали о двусмысленности получившейся композиции. В комментариях шутят над неловкой ситуацией, в которую попали арабские дипломаты.

«Это даже не черный пиар — это черная неблагодарность протокола и черный юмор»;

«Так, а когда и где прощание?»

«Выглядит довольно симпатично»;

«А ведь какой бодрячек на дорожке отплясывал…» — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Владимир Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса. В МИД РФ ему посоветовали для начала гарантировать жителям юго-востока Украины их права.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

13:04
В Петербурге открыли центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
12:57
В Москве и Челябинске задержаны два главаря и 7 членов «Хизб Ут-Тахрир»*
12:52
Куда пропала Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни»
12:40
Как косметологи-самоучки ввели новый тренд «губы-осьминоги»
12:33
Задержан объявленный в розыск бывший министр финансов Ингушетии
12:29
Ирина Пегова похвасталась премией «Звезда театрала»

Сейчас читают

Знаки зодиака в постели: Какие мужчины дарят лучший секс
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]